Oliver Naesen wil beter doen dan in 2022: "Het is van moeten"

Oliver Naesen kende een slecht seizoen 2022. In 2023 probeert hij beter te doen.

2022 was geen al te best seizoen voor Oliver Naesen. In het voorjaar liep hij achter de feiten aan en nadien kon hij zijn seizoen niet meer met een zege opsmukken.

In 2023 probeert Naesen beter te doen. Al moest hij al met een val en een bronchitis afrekenen. Toch blijft hij opgewekt. "Als alleen de winnaar gelukkig zou mogen zijn, dan zouden veel renners ongelukkig zijn", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

"Ik besef wel dat het dit jaar van moeten is", aldus Naesen. Zijn laatste zege dateert al van 2019. Hij won toen een rit in de BinckBanck Tour. Ook is het al van die periode geleden dat hij nog volop voor de zege in een klassieker streed.