VOORBESCHOUWING SUPERPRESTIGE MIDDELKERKE: De laatste, met de hoofdprijs voor van der Haar en Alvarado?

In Middelkerke wordt traditioneel de Superprestige afgesloten. Zo kennen we ook de winnaars van de klassement.

Middelkerke is een typische weidecross, waar het vaak lang bij elkaar blijft en je bij een mindere dag nog veel punten voor de Superprestige kan verliezen. Vorig jaar was Laurens Sweeck er de beste. Bij de vrouwen won Denise Betsema.

PARCOURS

Ondanks de nabijheid van de zee is er weinig zand op het parcours in Middelkerke te bespeuren. De renners trekken in een weide enkele lussen en moeten enkele heuvels een paar keer op en af gaan. Ook is er een zandbak.

FAVORIETEN MANNEN

Na het WK rijden na Tom Pidcock ook Mathieu van der Poel en Wout Van Aert niet meer in het veld. Wel nog van de partij zijn de renners die hun klassement te verdedigen hebben.

Zo staat Lars van der Haar aan de leiding. Hij sloeg Maldegem over en zal zo in Middelkerke frisser dan zijn concurrenten aan de start staan. Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt zijn de enige die hem nog kunnen bedreigen. Ook lijken ze momenteel beter in vorm dan van der Haar te zijn. Ook is er nog Laurens Sweeck. Hij kan de ontgoochelingen van de vorige manches met een zege in Middelkerke doorspoelen.

FAVORIETEN VROUWEN

Ceylin del Carmen Alvarado is aan een goed seizoen bezig. In Middelkerke kan ze met een zege die winst extra opsmukken. Al zal de eindzege in de Superprestige veiligstellen belangrijker zijn. Haar voornaamste concurrentes daarvoor zijn Inge van der Heijden en Denise Betsema. Ook is er nog Lucinda Brand. Ze heeft niets in het klassement te zoeken, maar ze verkeert in goede vorm en kan met een zege in Middelkerke na haar pech haar seizoen wat verder opsmukken.