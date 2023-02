Fabio Jakobsen bereidt zich in Portugal voor op Kuurne: "Met zeges van Merlier en mezelf hebben we start niet gemist"

Momenteel vertoeft Fabio Jakobsen in Portugal. Zijn voorbereiding op Kuurne-Brussel-Kuurne krijgt daar vorm. Net als Tim Merlier heeft Jakobsen dit jaar al een zege achter zijn naam.

Jakobsen rijdt zondag de Figueira Champions Classic en vanaf woensdag de Ronde van de Algarve. Het zijn de eerstvolgende koersen na zijn deelname aan de Ronde van San Juan. "Daar meedoen is de moeite waard geweest, met een overwinning erbij. De heenreis neemt wel 24 uur in beslag en terugkomen ook. De schok was groot om van een temperatuur van 40 graden Celsius te gaan naar minder dan 10 graden in Nederland."

Nu weer aanpassen naar de omstandigheden in Portugal is minder moeilijk. "Het is hier 16-17 graden Celsius en we hebben ook al wat zon gezien. Deze omstandigheden zitten er dus zo wat tussen. Ik hoop dat het droog zal blijven. Dit zijn goede temperaturen om al mijn power kwijt te kunnen en volle bak te koersen. Dit is een voorbereiding die ik nog al gedaan heb en meestal werkt die wel."

UITHOUDINGSATLETEN

Al zullen het daar wellicht ook niet de vlakke sprints worden, die in zijn geheel wat aan het verdwijnen zijn. "Ik zie ons, wegwielrenners, ook niet als pure sprinters. Die vind je op de piste. Uiteindelijk zijn we allemaal uithoudingsatleten. Als een klim dicht bij de finale ligt, is het voor mij kwestie om te overleven. Ook in de Ronde van de Algarve moet ik al een paar klimmetjes over en in de tijdrit zie je zeker welk niveau je haalt."

De sprinters van Soudal Quick-Step lijken er alleszins meteen te staan. "Met de zeges van Merlier in Oman en van mezelf in Argentinië hebben we onze start niet gemist. Dat is goed voor beide lead-outs. Dat is wat je wil als team en als sprinter. Je wil goed van start gaan. Merlier had al een veldritoverwinning beet en heeft nu ook getoond dat hij op de weg kan winnen. Ethan Vernon heeft ook al in de sprint gewonnen in Mallorca."