Maxim Van Gils debuteert in 2023 met een 5e plaats in de Muscat Classic: "Op het einde te veel in de wind"

Maxim Van Gils heeft zijn 1e wedstrijd in 2023 gereden. Hij deed dat in de Muscat Classic en reed meteen naar een 5e plaats.

In 2022 reed Maxim Van Gils (Lotto Dstny) zijn 1e koers van het seizoen in Saudi-Arabië. Hij won ook de Saudi Tour. Dit jaar reed hij de Muscat Classic en hij sprintte aan het einde naar een 5e plaats.

"Mijn benen voelden goed aan", liet Van Gils via zijn ploeg weten. "Maar op de laatste klim zat ik iets te veel in de wind. Net als tijdens de sprint. Anders had ik nu misschien een betere resultaat."

Ondanks dat er meer in kon gezeten hebben, was Van Gils wel tevreden met het resultaat. "Het is voor mij en de ploeg een mooie start in Oman", besloot hij.