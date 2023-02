Superprestige: Van der Haar eerste eindwinnaar in 38 jaar zonder zege, Alvarado wint vijf van de acht manches

Van der Haar was in Middelkerke samen op pad met Iserbyt, maar maakte in de laatste ronde op een heuveltje nog een foutje. Iserbyt sloeg een gat en Van der Haar kreeg het niet meer dicht. Iserbyt won in Ruddervoorde en Middelkerke en deed in vier van de acht manches beter dan Van der Haar, maar grijpt toch naast de eindzege door een offday Heusden-Zolder (11de) waardoor hij veel punten verloor.

Lars van der Haar is zo de eerste eindwinnaar van de Superprestige sinds het klassement 7 of meer manches telt in 1984/1985 die geen enkele manche wint. Hij werd wel vier keer tweede en twee keer derde.

