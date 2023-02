Lotto-youngsters De Lie en Van Gils reageren op tweede plaatsen: snelle sprint gereden en vertrouwen opgedaan

Het moet van de jeugd komen bij Lotto-Dstny. De Lie en Van Gils hebben alvast getoond dat ze mee kunnen doen voor de prijzen.

Bij De Lie, die tweede werd in de Clasica Almeria, is dat al geen verrassing meer. "We hadden vooraf een goed plan opgesteld en dat hebben we ook bijna tot in de perfectie uitgevoerd. Alles ging super tot op iets minder dan twee kilometer van de finish, waar een kleine inschattingsfout bij een rondpunt ervoor zorgde dat we elkaar wat kwijtraakten."

Dat bemoeilijkte de zaken enigszins in deze eendagskoers. "De jongens deden er nog alles aan om me vooraan te brengen maar ik moest mijn sprint van iets te ver lanceren. Ik reed nog een snelle sprint maar moest me neerleggen bij een tweede plek."

VAN GILS TANKT VERTROUWEN

In rit 2 van de Ronde van Oman eindigde Maxim Van Gils op diezelfde positie. "Als wielrenner wil je natuurlijk steeds het hoogst haalbare, maar ondanks dat ik net naast de zege grijp, ben ik tevreden met de prestatie die ik heb geleverd. Mijn vijfde plaats in de afgelopen Muscat Classic toonde aan dat de vorm goed zit en ik ben blij die lijn door te trekken in de Tour of Oman. Dat zorgt voor vertrouwen met het oog op de volgende etappes."