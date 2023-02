Forse uithaal naar Patrick Lefevere die geen woord hield: "We spraken een bedrag af"

Patrick Lefevere is alom gekend als manager, maar veel mensen vergeten dat hij zelf ook nog renner geweest is.

Daarover vertelt Ludo Delcroix, op dit moment 72 jaar, een stevige anekdote over Kuurne-Brussel-Kuurne van het jaar 1978.

“We reden weg met een man of twaalf. Ik demarreerde en Lefevere volgde", vertelt Delcroix aan Het Nieuwsblad. "We gooiden het op een akkoordje: Ik zou alle werk doen, hij zou in het wiel blijven, maar ik zou de koers winnen. We spraken een bedrag af. 10.000 Belgische frank, omgerekend zo'n 250 euro dus.”

Maar toen liep het echter niet zoals afgesproken. “Lefevere zwoer op de ogen van zijn kinderen dat hij zich aan de deal zou houden. Ik ging voluit om de voorsprong te behouden, maar hij spurtte me in de laatste rechte lijn nog voorbij.”

Een paar jaar geleden kwamen de twee elkaar tegen op een receptie. “Toen vroeg hij of ik nog kwaad was. Het zal niet zijn. Hij heeft zijn woord gebroken. Dat die man nooit nog zegt dat hij Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen heeft, hij heeft die koers gestolen.”