Marta Cavalli rijdt met angst in het peloton na horrorcrash in de Tour de France Femmes: "Ik voelde me niet op mijn gemak bij de zijwind"

Marta Cavalli is nog niet helemaal hersteld van haar val in de Tour de France Femmes afgelopen zomer. Vooral op mentaal vlak is ze nog niet de oude.

In de 2e rit van de Tour de France Femmes kwam Marta Cavalli zwaar ten val. Eerst leek ze nog de dans te ontspringen, maar nadien reed Nicole Frain vol op haar rug in. Cavalli viel zo hard op het asfalt en liep daarbij een schedelletsel op.

Fysiek is Cavalli helemaal hersteld, maar mentaal is dat nog niet het geval. Dat bleek in een gesprek met L'Equipe na de voorlaatste rit van de UAE Tour: "Ik voelde me niet op mijn gemak op mijn fiets toen er zijwind stond." Ze belandde uiteindelijk in een achtervolgende waaier en verloor heel wat tijd op weg naar de slotklim naar Jebel Hafeet.

Cédric Barre, ploegleider bij FDJ-SUEZ, vulde aan: "Ze wordt nog altijd belemmerd door die val van in de Tour. Ze voelt zich ongerust in het peloton."

"Cavalli is nog niet hersteld, maar we zullen de tijd nemen om haar te helpen. We zullen voor haar zorgen", aldus Stephen Delcourt, de teammanager van FDJ-SUEZ.