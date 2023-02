Minister van Sport Weyts wil ingrijpen bij het BOIC

Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) wil dat Vlaanderen meer te zeggen heeft in het beleid van het BOIC, de organisatie die ons land vertegenwoordigt op olympisch niveau.

Voor Weyts is er een probleem bij de stemverhouding binnen het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. “Die expliciete pariteit, zowel qua beleid als bestuur, is niet meer van deze tijd. Ik heb de CEO van het BOIC gevraagd om daar verandering in te brengen. Zowel demografisch, democratisch als budgettair wil Vlaanderen meer wegen op het beleid, maar de facto wordt daar paritair beslist”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Ook de sportieve kloof tussen Vlaanderen en Wallonië blijft groeien. Er zijn in Vlaanderen strengere eisen voor atleten bijvoorbeeld. Vlaanderen scoort volgens Weyts heel goed, maar in Wallonië is er buiten Nafi Thiam bitter weinig te beleven.

Toch kregen in Wallonië 78 atleten een overheidscontract, terwijl dat in Vlaanderen maar aan 68 sporters toegekend werd. Ondanks de grote verschillen in prestaties.