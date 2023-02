Patrick Lefevere op Twitter: Delcroix van antwoord dienend en de zege van Vansevenant vierend

Het verhaal van Delcroix en de zege van Vansevenant: Patrick Lefevere had genoeg items om op Twitter zich over uit te laten.

Op het sociale mediaplatform werd hem de link doorgestuurd van een eerder artikel op onze site, waarin verwezen werd naar een interview dat Ludo Delcroix gaf aan Het Nieuwsblad. Delcroix beweerde dat tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne van 1978 hij en Lefevere het op een akkoordje hadden gegooid. Voor een bedrag van 10 000 Belgische frank zou Delcroix al het werk opknappen maar wel als eerste over de streep mogen komen.

"Lefevere zwoer op de ogen van zijn kinderen", zo formuleerde Delcroix het, om zich aan de deal te houden. Toch was Lefevere diegene die naar winst spurtte in Kuurne. De CEO van Soudal Quick-Step kwam op Twitter dus met een repliek.

1. Ik was 23 meneer Delcroix. Ik kon niet zweren op mijn kinderen want ik had er geen en jou super ploeg had me september 1972 een bedrag niet betaald(Jossart. Nonkel Jos. Ludo Peeters). Ik heb je 15 geboden maar meneer wilde 30 na de koers. hij was boos. Voel me niet schuldig https://t.co/zHeGGGoJYh Patrick Lefevere (@PatLefevere) February 15, 2023

"Ik was 23 jaar, meneer Delcroix. Ik kon niet zweren op mijn kinderen, want ik had er geen. Jouw superploeg had me in september 1972 een bedrag niet betaald. Ik heb je 15 000 geboden, maar meneer wilde 30 000 na de koers. Hij was boos. Ik voel me niet schuldig."

Er waren ook nog vrolijkere topics om zich over uit te laten. Bijvoorbeeld de overwinning van Mauri Vansevenant, nummer 900 in de geschiedenis van de ploeg, in de Ronde van Oman. "Gefeliciteerd jongens", deelde Lefevere op Twitter in de vreugde.