"Still alive": veelzeggende beschrijving van Wout van Aert bij trainingsrit op hoogtestage

Wout van Aert is 'still alive'. De vicewereldkampioen veldrijden is zich op hoogtestage aan het voorbereiden op zijn wegseizoen.

Het is dus opnieuw een klik maken in het hoofd en omschakelen van het veldrijden naar het wegwielrennen. Voor die hoogtestage vergezelt WVA zijn ploegmaats van Jumbo-Visma op de Teide. Al is daar voor hem persoonlijk niet alles naar wens verlopen.

Zijn ploeg laat aan Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad weten dat Van Aert zich de voorbije dagen niet lekker voelde. Deelname aan de trainingen bleef dan ook uit, maar uit zijn Strava-account blijkt dat hij de trainingen inmiddels weer hervat heeft.

STRADE BIANCHE

"Still alive", schrijft Wout van Aert er veelzeggend bij. Hij is dus nog altijd onder de levenden. Op zijn account is te zien hoe zijn meest recente fietstocht langs het Teide National Park liep, over een afstand van 49,3 kilometer. Van Aert overwon een hoogte van 959 meter en zat 1 uur en 44 minuten op de fiets. Het is nu weer aandacht besteden aan het klimwerk, onder meer met het oog op de Strade Bianche.