Tadej Pogacar blijft de nummer 1 van de wereld, Arnaud De Lie schuift op en Intermarché-Circus-Wanty niet meer het beste team

Tadej Pogacar kwam maandag voor het eerst dit seizoen in actie. Na zijn zege in de Jaén Paraiso Interior blijft hij op één op de UCI-ranking staan.

Zonder te koersen stond Tadej Pogacar al het hele seizoen bovenaan de UCI-ranking. Dat kwam door zijn vele overwinningen in 2022. Ondertussen reed Pogacar al zijn 1e wedstrijd in 2023. Het was meteen raak en dat leverde hem extra punten op.

De 1e achtervolgers van Pogacar blijven Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Verderop staat Jonas Vingegaard op plaats 4 en de top 5 wordt door Arnaud De Lie vervolledigd. Hij sprong over Pello Bilbao die zo op plaats 6 kwam te staan.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5256 punten

2. Wout Van Aert: 4525 punten

3. Remco Evenepoel: 4282,5 punten

4. Jonas Vingegaard: 3154 punten

5. Arnaud De Lie: 2490 punten

6. Pello Bilbao: 2346 punten

7. Aleksandr Vlasov: 2274 punten

8. Stefan Küng: 2180 punten

9. Michael Matthews: 2157,67 punten

10. Sergio Higuita: 2027 punten

De voorbije 2 weken was Intermarché-Circus-Wanty de beste ploeg ter wereld. Team UAE Emirates loste hen af. Veel heeft met de goede prestaties in de Jaén Paraiso Interior, de Classica Almeria en Ronde van Murcia te maken. Achter hen schuiven Soudal Quick-Step en Lotto Dstny respectievelijk een plaats en 4 plaatsen op. Alpecin-Deceuninck staat net in de top 40.