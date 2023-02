Van Aert kijkt weer vooruit: "Mogelijkheid op regenboogtrui niet verprutsen door te veel energie te steken in de Tour"

Na het WK veldrijden is het tijd voor Van Aert om vooruit te kijken. De regenboogtrui veroveren kan later dit jaar misschien wel in het wegwielrennen.

Na de ontgoocheling op het WK veldrijden volgen ook op de weg weer grote doelen. Iedereen weet dat dit de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn. "Het is een gegeven dat ik door mijn overwinningen van de voorbije jaren ambitie mag tonen. Ik doe dat dan ook, vandaar dat ik beken dat ik deze twee koersen wil winnen. Ik werd in allebei al eens tweede, nu wil ik scoren of mijn aprilmaand is niet in orde."

Dixit Wout van Aert in de Vlaamse Wielrijder & Biker, het magazine van de Vlaamse Wielrijdersbond. Dat kijkt er van op dat Van Aert het groen niet ambieert in de Tour. "Wat komt komt, maar dit jaar is groen geen direct doel. Vorig jaar was het dat wel en deed ik daarom mee aan de meeste tussensprints. Je koerst dan anders, want je wil geen enkele opportuniteit om punten te pakken missen."

NIET LEEG UIT DE TOUR KOMEN

"Dat ga ik nu niet doen, want die manier van koersen kost veel energie", verduidelijkt Van Aert. "Ik focus op ritzeges, ik kies mijn dagen uit. Vooral in de slotweek liggen die voor het rapen. Beland ik zo toch in het groen, dan zullen we wel zien. Dan kan ik altijd nog mijn manier van koersen wijzigen. Gegeven is gewoon dat ik niet leeg uit de Tour wil komen."

Dat heeft alles met het WK in Glasgow te maken. "Ja, het WK is dat andere doel. Daarom dat ik de Tour minder intensief wil betwisten. Ik rijd zowel de individuele wegkoers, als het tijdrijden. In 2022 in Australië paste ik voor de chronorit omdat die toen voor het weg-WK doorging, nu is het andersom en dat komt beter uit. Ik ga de mogelijkheid op de regenboogtrui niet verprutsen door te veel energie te steken in de Tour."