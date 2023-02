De ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso wil vanaf 2027 bij de WorldTour behoren

De ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso heeft ambitie om tot de WorldTour te behoren. Dat vertelde de broer van Contador, Fran, aan het Spaanse Marca.

Sinds 2021 is Eolo-Kometa een profploeg en zijn ze een van de ProTeams. Maar er is meer. De Italiaanse ploeg wil graag tot de WorldTour behoren. Die ambitie willen ze tegen 2027 bereiken.

"We hebben dan wel een groter budget nodig", vertelde Fran Contador aan het Spaanse Marca. "We zullen dan ook vaker de Giro en Vuelta moeten rijden. En misschien zelfs ook de Tour."

EOLO-Kometa zal moeten blijven groeien. "We moeten betere renners aantrekken en meer UCI-punten pakken", ging Contador verder. "Ook zullen we rekening moeten houden met onze positie op de ranglijst. In 2022 eindigden we nog 26e. Dat zal echt wel beter moeten, als we in 2024 de Giro en de Vuelta willen rijden."

Fran Contador is de teambaas van de Italiaanse wielerploeg. Ook Alberto Contador en Ivan Basso zijn nauw bij de ploeg betrokken.