Jan Bakelants ziet de ideale ploeg voor Mathieu van der Poel: "Hoeveel zou hij dan winnen?"

Is Alpecin-Deceuninck nog de ideale ploeg voor Van der Poel?

Het nieuwe wielerseizoen is nu al een goede maand bezig, over zo'n tien dagen begint het 'echt' met het Vlaamse openingsweekend. Alpecin-Deceuninck was weer heel actief op de transfermarkt.

Onder meer Merlier, Vine, Van Keirsbulck, Vermote en De Tier vertrokken en Hermans, Kragh Andersen, Sinkeldam, Groves en Conci kwamen in hun plaats. "Ik moet de ploeg complimenteren met hun transfers", zegt Jan Bakelants bij HLN.

Van der Poel naar INEOS?

Toch ziet Bakelants nog altijd een verschil met het Jumbo-Visma van Wout van Aert, dat zich onder meer versterkte met Dylan van Baarle. Bakelants denkt aan een andere ploeg voor Van der Poel. "Ik vind het een interessant gedachte-experiment: stel dat Van der Poel bij Ineos zou rijden, wat dan?"

"Dan heeft hij een ploeg die de koers van start tot finish kan dragen en komt hij elke keer in ideale positie in de finale. Hoeveel zou hij dan winnen?", vraagt Bakelants zich af. Al beseft hij wel dat zo'n transfer in de praktijk niet aan de orde is.