Net geen eerste profzege voor Ilan Van Wilder in Algarve: "Ik juichte denk ik niet te vroeg"

Van Wilder met werd een banddikte geklopt door Magnus Cort.

Ilan Van Wilder ging goed mee op de eerste aankomst bergop in de Ronde van de Algarve. De Belg van Soudal-QuickStep zette als eerste de sprint in en leek ook de sterkste te zijn in de sprint bergop.

Van Wilder begon als eerste de sprint. "Ik weet dat ik goed ben in dit soort aankomsten. Ik wilde de sprint niet pas in de laatste honderd meter beginnen, dus ik begon van ver", zegt Van Wilder bij Eurosport.

Van Wilder juichte, maar Cort kwam er nog niet over met een jump. "Ik dacht dat ik won. Ik juichte denk ik niet te vroeg, zo kort op de finish. Hij won met een banddikte, het is jammer, maar wat kan je er aan doen."

Klassement een doel

Van Wilder is nu ook opgeschoven naar de tweede plaats in het klassement, iets waar hij nu voor gaat. "Na het resultaat van vandaag is het klassement zeker een doel", besloot hij.