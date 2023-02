Nog altijd een perfect rapport voor Tadej Pogačar in 2023: "De finish lag mij uiteindelijk perfect"

Drie op drie voor de Sloveen in 2023.

Tadej Pogačar is nog altijd ongeslagen in 2023, hij won drie van zijn drie koersen. Met zijn twee laatste koersen uit 2022 opgeteld zit de Sloveen aan vijf op vijf. De eindzege in de Ruta del Sol lijkt hem nu al niet meer te kunnen ontsnappen.

"Eigenlijk waren we niet eens van plan om ons te mengen in de strijd om de dagzege in de finale. Maar het leek erop dat iedereen mee wilde zijn in de vlucht van de dag, dus het was de hele dag vol gas", zei hij na afloop.

"Op de voorlaatste beklimming moest ik reageren op wat enkele andere pogingen, dus plots zat vooraan. Ik probeerde alle aanvallen te pareren, maar de finish lag mij uiteindelijk perfect. Wat mijn limieten zijn? Dat weet ik zelf ook niet, haha."

Vier op vier vrijdag?

Vrijdag ligt de aankomst opnieuw een steile heuvel, zo'n 1,7 kilometer aan 10,7% gemiddeld. "We zullen het wederom wat relaxed aanpakken, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Wat ik kan zien, is dat iedereen vol gas wil koersen. We moeten niet te veel energie verspelen, maar hopen het geel wel te behouden", besloot Pogačar.