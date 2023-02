Ook op dag 2 van de Ruta del Sol is Tadej Pogacar outstanding na een aanval van 30 km

Tadej Pogacar heeft de 2e rit in de Ruta del Sol gewonnen. Hij reageerde op een uitval van Mikel Landa en maakte het op de aankomst bergop af.

Voor de 2e rit in de Ruta del Sol was de Puerto de la Hoya de Charilla de scherprechter. Nadien was er nog een fikse afdaling waarna de finish op een helling in Alcalá lag. De laatste kilometer steeg met meer dan 11%.

Eerst was er een kopgroep van 12 renners met daarbij Aaron Van Poucke, Frederik Frison en Alex Colman. Op 100 km van de streep werden ze weer ingelopen.

Nadien trokken Brent Van Moer en Geoffrey Soupe in de aanval, maar halfweg was ook hun liedje uitgezongen. Daarna ontstond er een kopgroep van 9 renners. Dylan Teuns was mee, net als Georg Zimmermann en Lorenzo Rota van Intermarché-Circus-Wanty en Matej Mohoric van Bahrain-Victorious.

Aan de voet van de klim hadden Teuns en co bijna 2 minuten voorsprong. Mikel Landa versnelde op zo'n 30 km van de finish en Tadej Pogacar reageerde meteen. Pogacar nam over en hij reed Landa los. Ook maakte Pogacar de oversteek naar wat van de kopgroep overbleef. Op de uitloper van de klim kwamen Landa en Enric Mas met nog enkele anderen aansluiten. Zo was er een nieuwe kopgroep van 9 renners.

Op de slotklim zette Mas als 1e zijn eindschot in. Pogacar was enige die kon volgen en in de laatste 150 meter zette hij de puntjes op de i. Zijn 3e zege van het seizoen en hij verstevigt zijn leiderstrui. Mas werd 2e, Sergio Buitrago 3e.