UAE moet Marc Hirschi een hele tijd missen na een val in de Ronde van de Algarve

In de 1e rit van de Ronde van de Algarve kwam Marc Hirschi ten val. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Daar bleek uit onderzoek dat Hirschi zijn spaakbeen in zijn rechterarm heeft gebroken. Hij zal daardoor 8 weken buiten strijd zijn. Hij keert terug naar huis, waar hij nog meer onderzoeken zal ondergaan.

Medical Update:

Unfortunately following a crash on stage 1 of the Volta Algarve @MarcHirschi has been diagnosed with a fractured right radius bone.



He will travel home for further medical supervision and is expected to be out for up to 8 weeks.



Wishing Marc a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/ICNnyl7G8w