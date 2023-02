David Gaudu komt terug op het conflict met ploegmaat Arnaud Démare: "Alles is gekalmeerd"

David Gaudu is op het conflict met Arnaud Démare teruggekomen. In januari had hij er openlijk ruzie mee.

Het zat er in januari bovenarms op. David Gaudu schreef op Discord heel wat negatiefs over ploegmaat Arnaud Démare: "Hij wou me bewust laten crashen en wil niet in dezelfde lift stappen. Ook wil ik niet dat hij naar de Tour gaat." Gaudu werd afgelopen jaar 4e in de Tour de France.

Groupama-FDJ probeerde te bemiddelen. "Het team heeft het nodige werk gedaan en alles blijft intern. Alles is gekalmeerd", vertelde Gaudu aan Le Télégramme. "Misschien zorgt het ervoor dat bepaalde dingen beter gaan lopen. In Parijs-Nice zullen we al samen rijden. Hij zal voor een podium in de sprints gaan en ik voor een klassement. We moeten samen leven, maar beste vrienden zullen we wellicht nooit worden."