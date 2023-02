'Godfather van de koers': Canvas pakt uit met unieke reeks over Patrick Lefevere

Patrick Lefevere maakt al decennia deel van het peloton uit. Canvas zal een unieke reeks uitzenden.

De voorbije decennia zagen we Patrick Lefevere als ploegleider en manager van Mapei. Later werd hij CEO en mede-eigenaar van Quick-Step. Bij vele wielerverhalen duikt de naam van Lefevere op.

Zebra63 maakte daarom een zesdelige reeks: 'Patrick Lefevere, Godfather van de koers'. Die reeks zal vanaf woensdag 8 maart op Canvas en VRT MAX te zien zijn.

In de reeks proberen ze in de ziel van Lefevere te kijken. Elke aflevering zal over een ander aspect gaan. Zelf zal hij getuigen, maar ook kampioenen zoals Johan Museeuw, Tom Boonen en Remco Evenepoel zullen de revue passeren.