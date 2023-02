José De Cauwer is duidelijk: "Tadej Pogacar is momenteel de beste renner ter wereld"

Tadej Pogacar gooit momenteel hoge ogen. Zo was hij meteen in zijn 1e 3 koersdagen oppermachtig.

In de Jaén Paraiso Interior pakte Tadej Pogacar meteen uit met een solo van 36 km. Daarna stond hij aan de start van de Ruta del Sol. De openingsrit won hij na een solo van 12 km en de volgende rit na machtige sprint op een steile aankomst bergop.

Het is duidelijk dat Pogacar uitstekend aan het seizoen begonnen is en dat zag ook José De Cauwer. "Hij is momenteel de beste renner ter wereld", vertelde De Cauwer aan Sporza. "Daarvoor kijk ik naar zijn palmares en de manier waarop hij wint."

"Pogacar is een ronderenner, maar kan zoveel meer", ging De Cauwer verder. "Hij kan de Tour, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik winnen. Zo toont hij aan dat hij heel polyvalent is, maar bij zijn zeges wil ik ook een kanttekening plaats: de Strade Bianche wordt pas de waardemeter, want dan komen alle groten bij elkaar."