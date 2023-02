Patrick Lefevere vindt minimumloon bij vrouwen te hoog: "Iemand die niet mee kan, betaal je toch geen 60.000 euro?

Lefevere vindt dat de vrouwenkoers te snel stappen wil zetten.

Patrick Lefevere zet vanaf dit seizoen ook vol in met de vrouwenploeg AG Insurance - Soudal Quick-Step, waarmee hij ook naar de top wil. Maar toch maakt hij zich bedenkingen bij de snelle transitie die het vrouwenwielrennen maakt.

Hij vindt dat het vrouwenwielrennen "artificieel gepusht" wordt. "Neem bijvoorbeeld het minimumloon: in de WorldTour is dat 60.000 euro op jaarbasis, hetzelfde bedrag als bij de mannen. Dat is niet oké" zegt Lefevere in de Krant van West-Vlaanderen.

"In de Tour hebben ze vorig jaar bijvoorbeeld de tijdslimiet moeten verhogen omdat anders de helft van het peloton buiten tijd was aangekomen. Iemand die niet mee kan, betaal je toch geen 60.000 euro? Er zijn zeker rensters die dat bedrag verdienen, en sommige ook veel meer, maar vandaag is de top in het vrouwenwielrennen gewoon nog niet breed genoeg om dat minimumloon te rechtvaardigen."

Bedrag klopt niet

Volgens het reglement van de UCI klopt die 60.000 euro minimumloon echter niet. Dat ligt in de WorldTour dit jaar op 32.102 euro, in 2024 wordt dat 35.000 euro en in 2025 38.000 euro. Voor 'zelfstandige renners' ligt het minimumsalaris op 52.674 euro, in 2025 stijgt dat naar meer dan 62.000 euro.