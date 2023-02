Romain Bardet had een identiteitscrisis na podiumplaatsen in de Tour: "Het werd ondraaglijk"

Romain Bardet kreeg veel druk op zich na het behalen van podiumplaatsen in de Tour en beseft dat hij die niet meer zal winnen.

Romain Bardet werd in 2016 tweede in de Tour en in 2017 derde. Daarna stond hij niet meer op het podium van een grote ronde. De Fransman ervoer echter veel druk om als eerste Fransman sinds Bernard Hinault in 1985 de Tour te winnen.

"Na mijn podiumplaatsen kon ik er niet tegen dat mensen me zeiden: kom op, het is voor dit jaar. Elk jaar was het voor dit jaar. Het werd ondraaglijk, mensen zagen alleen de atleet en helemaal niet de man. Ik had een echte identiteitscrisis", zegt hij bij L'Equipe.

"Ik denk nu niet meer aan het winnen van de Tour. Vorig jaar dacht ik aan het winnen van de Giro maar werd ik ziek. Ik hoor gewoon niet meer bij de favorieten in de Tour." Na zijn opgave in de Giro werd Bardet in de Tour zesde.

"Ik kan alleen Tadej Pogačar niet verslaan, zo simpel is het. Als ik hem een keer in het hooggebergte kan lossen is dat heel mooi, maar ik maak er geen vast doel meer van", zegt Bardet nog.

Rit winnen in Giro en op podium van de Tour

"Ik wil een keer op het podium van de Tour eindigen. Ik ben drie keer zesde geworden, maar dat boeit niemand. Daarnaast wil ik een rit in de Giro winnen, omdat ik dan in alle grote rondes een etappe heb gewonnen. Ik ben me er echter van bewust dat ik niet lang meer heb. Ik zie mezelf niet meer fietsen tot mijn 38e", besluit de Fransman.