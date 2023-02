Tim Wellens boekt in de Ruta del Sol zijn 1e zege voor UAE: "Een perfecte dag"

Tim Wellens heeft voor Team UAE Emirates zijn 1e zege geboekt. Hij was op de slotklim de beste van de vluchters.

Na zijn ritzege in de Ruta del Sol klonk Tim Wellens in het flashinterview zeer tevreden: "Het was vandaag een perfecte dag voor mij en voor de ploeg is het een perfecte week.

Wellens zat mee in de vroege vlucht en het peloton liet onder leiding van Tadej Pogacar begaan. "Ik ben zeer dankbaar voor de kans die ik kreeg", ging Wellens verder. "In de kopgroep moest ik niets doen, omdat Pogacar de leider is. Dus het was eigenlijk redelijk rustig voor mij."

De aankomst in Alcala de los Gazules kende Wellens al, hij had er al eerder gewonnen. "De aankomst kende ik nog van vorig jaar en ik voelde me goed. Ook is het gemakkelijker om in de ploeg met de beste renner ter wereld te rijden en de volgende dagen krijgen we als ploeg nog kansen."