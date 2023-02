José De Cauwer (73) verloor zijn 102-jarige vader: "Je bent er nooit helemaal op voorbereid"

José De Cauwer nam eind januari afscheid van zijn vader.

Voor het eerst in zijn leven moet José De Cauwer het wielerseizoen aanvatten zonder zijn vader. Die overleed eind januari op 102-jarige leeftijd. En toch doet het De Cauwer pijn.

"Als je 102 bent, honderd en tweeëneenhalf eigenlijk, is niets nog plots natuurlijk. We wisten dat het er zat aan te komen. En toch, weet ik nu, je bent er nooit helemaal op voorbereid", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Cauwer bracht onlangs een boek uit, De 10 geboden van José De Cauwer, zijn filosofische kijk op de koers en het leven. Hij herschreef het laatste hoofdstuk nog om het overlijden van zijn vader erin te verwerken.

Appreciatie voor wielercarrière kwam pas later

“Toen ik renner wilde worden, viel dat niet helemaal goed. Werken moest je", zegt De Cauwer. Zijn vader stuurde hem naar General Motors, maar net toen het aan hem was vluchtte De Cauwer. "Ik wilde zo’n leven niet."

De appreciatie voor zijn wielercarrière kwam er pas mondjesmaat, maar vader De Cauwer was wel trots op zijn zoon. Hij vertrok zelfs vroeger naar zijn werk omdat hij wist dat zijn collega's al hadden gelezen dat zijn had gewonnen. "Zo fier was hij wel."