Opnieuw stijging in aantal dopinggevallen in 2022, maar op het hoogste niveau weinig positieve tests

Goed en slechts nieuws tegelijk over het aantal dopinggevallen in het wielrennen.

Het Movement for a Credible Cycling (MPCC) stelde vorig jaar 29 dopinggevallen vast in het wielrennen. Dat zijn er tien meer dan in 2021. Van de 29 dopinggevallen werden er 27 vastgesteld op het continentale niveau.

Het Portugese team W52-FC Porto moest zelfs worden ontbonden nadat de politie mogelijk georganiseerde doping had ontdekt. De 29 betrokkenen zijn afkomstig uit vijftien landen en zes wielerdisciplines. In het wegwielrennen gaat het om 19 gevallen.

Bijna geen gevallen in WorldTour en ProTour

In de WorldTour en de ProTour werd er telkens één geval werd vastgesteld. In de WorldTour ging het om de Italiaan Michele Gazzoli (23) van Astana. Het aantal dopinggevallen in de WorldTour en ProTour is wel het laagst sinds 1998, toen de Festina-affaire losbarstte in de Tour. En dat is positief nieuws.

Van de 18 mannelijke WorldTour-ploegen is de helft lid van het MPCC, nl. AG2R Citroën, Alpecin-Deceuninck, Arkéa-Samsic, BORA-hansgrohe, Cofidis, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Intermarché-Circus-Wanty en Team DSM. UAE Team Emirates, Soudal-QuickStep, INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma zijn geen lid.