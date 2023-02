Patrick Lefevere op zijn plaats gezet door Nederlandse journaliste na foutieve bedragen over minimumlonen in vrouwenwielrennen

Volgens de Nederlandse kloppen de bedragen die Lefevere noemde niet juist.

Patrick Lefevere liet zich in de Krant van West-Vlaanderen kritisch uit over het vrouwenwielrennen. Dat wordt volgens hem "artificieel gepusht". Dat het minimumloon in de WordTour net zoals bij de mannen op 60.000 euro per jaar ligt, vindt hij bijvoorbeeld niet correct.

De Nederlandse journaliste Marijn de Vries corrigeerde Lefevere echter. “Het minimumsalaris voor WorldTour-rensters is 32.000 euro. In 2024 zal dat 35.000 euro zijn en in 2025 38.000 euro. Dat is héél wat anders dan die 60.000 die Lefevere beweert."

"Sponsoren zijn bereid deze bedragen te betalen, dus wat wordt er dan artificieel gepusht? Dat de groei in reuzensprongen gaat en dat er flinke groeischeuten zijn omdat onderdelen van het vrouwenwielrennen de groei niet kunnen bijbenen is een feit - maar artificieel? Nee", zegt De Vries nog.

Reactie Lefevere

Lefevere reageerde ook op De Vries. "Zelfstandig statuut is meer. Materiaal. Kleding. Auto’s. Trainingskampen. Staff. Enz…" Voor zelfstandige renners ligt dat minimumloon inderdaad hoger met 52.674 euro. In 2025 stijgt dat naar meer dan 62.000 euro. "U had ook gewoon kunnen zeggen: ik heb me vergist. Want wat u noemt, zijn allemaal andere dingen dan minimumsalaris", reageerde De Vries dan nog eens.