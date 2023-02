Tim Wellens klaar voor voorjaar met Tadej Pogačar: "Als hij start, ben je 80% zeker dat hij gaat scoren"

Tim Wellens heeft zijn zege in 2023 al beet.

Het is februari en Tim Wellens wint ergens in Spanje, dat kun je eigenlijk vooraf al opschrijven. Deze keer niet in de Challenge Mallorca, maar wel in de Ruta del Sol. Met de zegen van zijn kopman Tadej Pogačar.

De eerst echte test is volgend weekend, in de Omloop Het Nieuwsblad. "Daar wordt een eerste keer echt iets van mij verwacht. Ik trek er gezond ambitieus naartoe. In de hoop te kunnen meedoen voor winst", zegt Wellens bij HLN.

Bewondering voor Pogačar

In bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen moet Wellens zijn kopman Pogačar bijstaan in de finale. En Wellens heeft bewondering voor de Sloveen. "Een heel leuke ploegmaat, die met beide voeten stevig op de grond blijft."

"Indrukwekkend, hoe makkelijk hij wint. Als hij start, ben je bij wijze van spreken 80% zeker dat hij gaat scoren. Het maakt dat iedereen heel veel vertrouwen in hem heeft en het tilt alle jongens naar een hoger niveau. Ook mij. Ik wil er straks iets heel moois van maken, samen met hem", zegt Wellens nog.