Verbod op gokreclame goedgekeurd: zowat alle Belgische wielerteams zullen gevolgen voelen, al vanaf 2025

Heel wat Belgische teams hangen af van de sponsorgeld van gokbedrijven en dat zullen ze voelen in de toekomst.

De federale regering heeft het verbod op gokreclame goedgekeurd, dat meldt Het Laatste Nieuws. Dat er vanaf 1 juli een verbod op gokreclame op tv, radio, advertenties en video-advertising komt, was al geweten.

Vanaf 2025 zou er ook een verbod op reclame komen in onder meer voetbalstadions. De shirtsponsering, waarbij naam en logo wel nog mogen, maar niet op de voorkant, kreeg eerst een uitzondering tot 2027, maar volgens HLN gaat die maatregel al in vanaf 2025. Het totaalverbod op gokreclame komt er dan in 2028.

Heel wat Belgische team met goksponsors

Heel wat Belgische wielerteams worden getroffen door de maatregel, want tot zo'n 30% van de inkomsten wordt uit gokreclame gehaald. Soudal-QuickStep (Napoleon Games), Intermarché-Circus-Wanty (Circus) en Bingoal WB (Bingoal) hebben een gokbedrijf als sponsor. Of de Nationale Loterij (Lotto-Dstny) onder die maatregelen valt is nog niet duidelijk.

In het veldrijden is de impact mogelijk nog groter doordat veel ploegen een gokbedrijf als hoofdsponsor hebben. Pauwels Sauzen-Bingoal (Bingoal), Starcasino CX Team (Starcasino), Team 777 (777) en Tormans Cyclocross Team (Circus) hebben zo'n hoofdsponsor.