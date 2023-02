🎥 Remco Evenepoel verklaart wat hem aanzette om zoveel initiatief te nemen in eerste rit

Het was opvallend hoezeer Remco Evenepoel op de voorste rijen te vinden was in de eerste rit van de UAE Tour. Daar is uiteraard ook een verklaring voor.

In een video van Velon gaf Remco Evenepoel aan de aankomst meer uitleg over zijn koerswijze in de finale. "Ik zei tegen Tim Merlier en Bert Van Lerberghe dat ik voluit zou koersen tot op de streep, omdat het goed zou zijn voor mijn algemeen klassement. De andere jongens konden zo wat frisser naar de finish."

Het had dus een dubbel voordeel voor Soudal Quick-Step. De uitkomst viel ook super mee voor de ploeg, met de ritzege van Tim Merlier. "Het heeft goed uitgepakt. Ik heb die beslissing genomen omdat ik me goed voelde. Het was een mooie dag voor ons."

Advantage Wolfpack



World Champion @EvenepoelRemco was delighted with Stage 1 of @uae_tour as @soudalquickstep took the Stage win and an early GC advantage

#UAETour

Het was overigens ook geen toeval dat de Wolfpack aan het einde van de rit nog op een gretige en sterke Evenepoel kon rekenen. "Ik voelde me al heel goed toen ik in de eerste waaiers zat."