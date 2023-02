Franse wielerwereld in rouw: oud-ploegmaat van Raymond Poulidor overleden

De Franse wielerwereld is in rouw. Een oud-ploegmaat van Raymond Poulidor is overleden.

Robert Cazala overleed al vorige vrijdag, maar het nieuws van zijn overlijden raakte enkele dagen later pas bekend. Hij werd 89 jaar. Cazala reed zijn hele carrière voor Mercier-BP-Hutchinson. Onder meer Raymond Poulidor reed toen ook voor die ploeg. In zijn carrière won Cazala 4 ritten in de Tour. Ook droeg hij 6 dagen de gele trui. Daarnaast werd hij ook 3e in Parijs-Nice en werd hij 4e in de Waalse Pijl.