Soudal-QuickStep wint nipt spannende ploegentijdrit in UAE Tour, Remco Evenepoel net geen leider

Soudal-QuickStep heeft voor de tweede dag op rij gewonnen in de UAE Tour.

Na een sprint in de openingsetappe stond er op de tweede dag van de UAE Tour een ploegtijdrit op het programma. In Khalifa Port, de haven in Abu Dhabi, stond er zo'n 17,3 kilometer op het programma.

EF Education-EasyPost, de ploeg met al 10 overwinningen in 2023, startte als zevende in de ploegentijdrit en zette een fenomenale tijd neer, aan ee gemiddelde van 56,721 kilometer per uur. DSM kwam als eerste in de buurt van de roze brigade, zij strandden op 9 seconden.

Ook Jayco AlUla deed het goed, zij kwam zelfs op 4 seconden. INEOS-Grenadiers kwam tot op 2 seconden, maar ook zij beten hun tanden stuk op de tijd van EF. Bahrain-Victorious moest ook maar 3 seconden toegeven.

Spannend slot

Soudal-QuickStep en Remco Evenepoel mochten als laatste startten, maar het was bij het eerste tussenpunt was de achterstand al 10 seconden. Ze moesten dus vol aan de bak en dat deden ze ook. Aan de finish klopten Evenepoel en co EF Education-EasyPost met 1 seconde.

De Australiër Luke Plapp van INEOS Grenadiers neemt de leiderstrui over van Tim Merlier. Remco Evenepoel staat in dezelfde tijd als Plapp, maar Plapp is toch leider door zijn betere uitslag (7de) in de eerste rit dan Evenepoel (8ste).

🚴🇦🇪 | Wat een spanning in de slotfase! Soudal Quick-Step wint de ploegentijdrit op een luttele seconde. Kijk de mannen van EF Education balen. 😔 #UAETour



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ylP2vtRcMV — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 21, 2023

