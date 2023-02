📷 Plots duiken vroegere shirts Intermarché op in Ronde van Rwanda: uiteraard is daar een verklaring voor

De shirts van Intermarché zijn populair in Rwanda. Deze zijn opgedoken in de derde rit in deze rittenkoers bij fietsers langs de kant van de weg.

Het is Intermarché-Circus-Wanty dat dit zelf aan het licht heeft gebracht met een post op sociale media. Op een foto is te zien hoe een reeks Afrikaanse fietsers staan te wachten op de passage van hun wielerhelden tijdens de Ronde van Rwanda, gekleed in de vroegere shirts van Intermarché.

Het verband dient gelegd te worden met het verblijf in Rwanda eerder dit jaar van Rein Taaramäe. De Est ging dit jaar trainen in het Afrikaanse land en deed dat met een deel van de lokale bevolking. Ook voorzag hij hen van allerlei materiaal en daar zat onder meer wielerkledij van Intermarché bij. Daar kunt u HIER meer over lezen.

Our kits are all over the roads of @tour_du_Rwanda 🇷🇼 😍 pic.twitter.com/FFV1u4MW9F — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) February 21, 2023

Diegenen die deze kledij aangereikt kregen, hebben de interesse in het wielrennen alvast nog niet verloren. Daarom dat de oude shirts van de Belgische wielerploeg daar gedragen worden, ondanks dat Intermarché niet meedoet aan de Ronde van Rwanda.