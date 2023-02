Nummer 1 blijft bij een Belg: bij afwezigheid van Van Aert draagt landgenoot bij Jumbo-Visma dat rugnummer in Omloop

Zoals bekend geen Wout van Aert aan de start van de Omloop komende zaterdag. Bij Jumbo-Visma zal het dus een andere renner zijn die rugnummer 1 gaat dragen.

In principe had dat nummer toebehoord aan Wout van Aert, aangezien hij de vorige editie gewonnen heeft. Vorig jaar soleerde Van Aert na zijn hoogtestage immers meteen naar winst in de Omloop. Het rugnummer 1 komt zaterdag dus op de schouders terecht van één van zijn ploegmaats.

JUMBO-VISMA MET 2 BELGEN

Op basis van de voorlopige deelnemerslijst op de site van de Omloop, mogen we concluderen dat die ploegmaat in kwestie Tiesj Benoot zal zijn. Achter zijn naam staat voorlopig dat rugnummer 1. Voorts zouden ook Edoardo Affini, Christophe Laporte, Jan Tratnik, Dylan van Baarle, Tim van Dijke en Nathan Van Hooydonck voor Jumbo-Visma de Omloop rijden.

Ook de andere ploegen hebben al de voorlopige namen voor deze wedstrijd doorgegeven, al kan er nog altijd iets veranderen. In de late namiddag van vrijdag 24 februari moet de definitieve deelnemerslijst bekend zijn.