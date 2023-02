🎥 Zowaar hevige sneeuw in Spanje: Vingegaard en co willen niet meer doorrijden, koers uiteindelijk geneutraliseerd

De eerste etappe in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño heeft geen winnaar gekregen. Door hevige sneeuwval wilde het peloton niet meer doorrijden.

O Gran Camiño is de eerste koers van het jaar van Tourwinnaar Jonas Vingegaard. Maar in het noordenwesten van Spanje in Galicië, begon het plots te sneeuwen in de het slot van de eerste etappe.

Gianni Moscon (Astana), Sebastian Schönberger (Human Powered Health) en de later aangesloten Vicente Hernaiz (Rádio Popular-Parede-Boavista) reden net voor het peloton uit.

Maar dat peloton had met nog zo'n 20 kilometer te gaan genoeg sneeuwval van de hevige sneeuwval op de laatste beklimming van de dag. Onder meer Tourwinnaar Vingegaard ging met de wedstrijdleiding praten en de koers werd geneutraliseerd.

De drie vluchters wilden niet zomaar stoppen en reden uiteindelijk nog een paar minuten door voor ook zij in de auto's stapten. Een winnaar van de rit kwam er niet. Iedereen keerde terug naar finishplaats Sarria, waar intussen volop de zon weer scheen.

“Today will be warm and sunny”



Weather gods in #OGranCamino 🥶pic.twitter.com/ZaFdC8sG6d — Domestique (@Domestique___) February 23, 2023

🚴 🇪🇸 | Het is mooi geweest. Jonas Vingegaard gaat in gesprek met de koersdirecteur en vele renners draaien om en gaan weer bergafwaarts. Te veel sneeuw 🌨️ 🌨️ 🌨️ #ogc23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/4UTgeoJy8l — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 23, 2023