Belofte maakt schuld: Flanders Classics trekt prijzengeld bij mannen en vrouwen gelijk in al hun voorjaarsklassiekers

In 2020 had Flanders Classics beloofd dat het het prijzengeld voor mannen en vrouwen zou gelijk trekken. Drie jaar later realiseert het die belofte.

Met het Closing the Gap-project wilde organisator Flanders Classics het prijzengeld tussen mannen en vrouwen gelijk trekken in de zes voorjaarskoersen die het organiseert.

Vorig jaar was het prijzengeld in de Ronde van Vlaanderen al gelijk voor mannen en vrouwen, nu zijn dat ook de andere klassiekers, nl. Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl.

"We zijn al bezig geweest met de upgrade van de startgelden, het verbeteren van onze wedstrijden en meer media-aandacht en uitzenduren. Maar je kunt niet achterblijven met het prijzengeld en we willen laten zien dat dit het momentum is. We willen het goeie voorbeeld geven", zegt Tomas Van Den Spiegel bij Sporza.

Over hoeveel geld gaat het?

Over welke bedragen gaat het dan? "De Ronde van Vlaanderen is een Monument en dan heb je 50.000 euro prijzengeld voor de mannen en de vrouwen. De winnaar krijgt 20.000 euro",

"Bij de andere wedstrijden, een categorie lager, is dat iets minder. Dat zijn niet de vetpotten, het is een surplus. Voor onze zes koersen is dat zo'n 400.000 euro."