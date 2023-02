Geen tweede zege voor Merlier, wel tweede Colombiaanse overwinning op rij in UAE Tour na nieuwe millimetersprint

Opnieuw een sprint in de UAE Tour, maar geen tweede overwinning voor Tim Merlier. Wel een tweede Colombiaanse overwinning op rij.

Na een sprint, een bergrit en een ploegentijdrit was het opnieuw aan de sprinters in de UAE Tour. Veel gebeurde er echter niet in een klassieke sprintersetappe. In tegenstelling tot in de eerste sprintetappe deze keer geen waaiers.

Drie vluchters reden een hele dag voor op het peloton, twee Italianen en een Fransman. De Italianen Tonelli en Zoccarato van Bardiani en de Fransman Baudin van AG2R-Citroën.

De vluchters hadden maximaal zo'n vier minuten voor en ze hielden het ook uit tot net voor de laatste twee kilometer, maar een sprint met heel wat toppers zou er opnieuw komen.

Opnieuw erg nipte sprint

De Duitser Arndt kwam vroeg op kop en sloeg een gaatje, maar veel te vroeg. Gaviria zette als eerste aan, maar werd overvleugeld door onder meer Molano, Welsford en Kooij. Merlier probeerde, maar kwam uiteindelijk te kort.

Zo close als in de eerste etappe werd het niet, maar het was op het eerste zicht toch niet te zien. Molano, Welsford en Kooij sprintten op één lijn, maar het was uiteindelijk de Colombiaan Molano die met een jump de zege pakte. Remco Evenepoel blijft leider.

