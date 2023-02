Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step benoemen ritwinnaar Rubio amper, Movistar reageert

De Colombiaan Einer Rubio (25) hield op de Jabel Jais stand tegen het peloton en pakte op zijn verjaardag zo zijn eerste zege in 2023. De Colombiaan hield onder meer Remco Evenepoel af, die tweede werd op 14 seconden.

Op sociale media geven wielerteams tijdens een koers wat updates over de situatie. Zo ook Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step over de ontsnapping en de winst van Einer Rubio. Alleen noemden ze Rubio niet.

Jumbo-Visma sprak onder meer over "een solo-aanvaller", Soudal Quick-Step over "één renner". Movistar reageerde op beide reacties dat ze trots zijn op hun renner Einer Rubio en dat hij het verdiende op genoemd te worden.

Dat deed Soudal-Quick Step ook toen Rubio de rit won, maar het blijft toch een beetje een afstandelijke manier van het benoemen van renners van andere ploegen.

So proud of our solo attacker 🫶💙👶 @Einerrubio1

Stage 3 of the #UAETour is won by Einer Rubio.