Video Lefevere en Knaven overtuigt iedereen van lievelingskoers: dit was voorstelling AG Insurance-Soudal Quick-Step

Een paar dagen voor de Omloop vond de ploegvoorstelling van AG Insurance-Soudal Quick-Step plaats, de vrouwenploeg waar Patrick Lefevere ook mee zijn schouders heeft onder gezet.

Patrick Lefevere vertoeft zelf nog in Rwanda en kon dus niet aanwezig zijn. Wel verscheen hij in een korte video, waarin hij alle dames veel succes wenste voor het nieuwe seizoen. Heide Delobelle, CEO van AG Insurance, kwam wel aan het woord. Het was dan ook op de Campus van AG Insurance dat de wielerploeg alle genodigden en media verwelkomde.

Ook Ruben Desmet en Marko Heijl, vertegenwoordigers van respectievelijk Quick-Step en Soudal, namen even het woord. De hele presentatie werd in goede banen geleid door Ine Beyen. Bij het voorstellen van de rensters werd zij ook bijgestaan door teammanager Natascha den Ouden, die hen één voor één natuurlijk kent als geen ander. Ook haar echtgenoot Servais Knaven werkt nu bij de ploeg als technisch en sportief manager.

TRANEN VAN GELUK

Er was al een succes voor de ploeg met de zege van Ghekiere in Setmana Valenciana. "We wisten dat we met Ashleigh Moolman voor winst konden gaan. Om er dan één-tweetje van te maken: ik moest er van wenen voor de televisie", bekent Den Ouden. "Dit hadden we niet verwacht toen we in 2018 begonnen met een juniorenteam. In 2021 had ik een gesprek met Patrick Lefevere en besloten we om voor dit verhaal te gaan."

Met nu ook Servais Knaven officieel aan haar zijde in de staff. "In het verleden werkte ik wel al in de achtergrond. Het vrouwenwielrennen is aan het boomen. Om het te schoppen tot een eliteploeg is wel iets wat in ons achterhoofd zat. We verdienen dit en hopen dat andere teams dezelfde weg op gaan", aldus Knaven, die benadrukte dat Parijs-Roubaix nog altijd de koers van zijn hart is.

HELLEKLASSIEKER POPULAIR

Dat is niet verrassend, want Knaven won zelf Parijs-Roubaix bij de mannen in 2001. "Ik zal blij zijn als we eender welke koers winnen, maar mijn hart ligt nog altijd bij Roubaix." Of het nu aan zijn overtuigingskracht ligt of toeval is, de Nederlander vertoeft op dat vlak in goed gezelschap. Haast elke renster aan wie gevraagd werd om een favoriete koers aan te duiden, schoof de Helleklassieker naar voren.