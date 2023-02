William Junior Lecerf moet strijden maar blijft leider in Rwanda, Zwitser pakt de zege na solo

In de Ronde van Rwanda stond de zesde rit op het programma. Er moest opnieuw geklommen worden, maar Lecerf kon zijn leiderstrui toch behouden.

William Junior Lecerf veroverde donderdag de leiderstrui in de Ronde van Rwanda. De Belg van het opleidingsteam van Soudal-Quick Step is aan een goede ronde bezig met al enkele top tien plaatsen.

In de zesde rit in Rwanda reed een kopgroep met onder meer Matteo Badilatti, Moise Mugisha, James Fouché, Fabien Grellier en Aklilu Arefayne. De kopgroep versplinterde onderweg en Mugisha stapte zelfs uit de koers nadat hij gelost werd.

Met nog zo'n 30 kilometer te gaan ging Badilatti er alleen vandoor en niemand zag hem nog terug. De Zwitser van 30 pakte zijn eerste profzege en hield uiteindelijk tien seconden over op zijn ploegmaat bij Q36.5, de Italiaan Walter Calzoni.

William Junior Lecerf dreigde zijn leiderstrui te verliezen want Badilatti had op een bepaalde moment een voorsprong van zo'n drie minuten. Lecerf eindigde als zevende, op 14 seconden en behoudt zo zijn leiderstrui. Zijn voorsprong is nog altijd beperkt.

BREAKING: @MBadilatti from @Q36_5ProCycling Wins Stage 6 of the ongoing Tour du Rwanda. #TdRwanda23.



What a finish 👆 pic.twitter.com/9Tv6lmLM47 — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 24, 2023

