Dylan Groenewegen maakt in de UAE Tour er een lange sprint van: "Hij had een kleine voorsprong"

Dylan Groenewegen heeft in de UAE Tour zijn 2e zege van het seizoen geboekt. Al verliep het niet gemakkelijk.

Na de streep sprak Dylan Groenewegen van een moeilijke etappe. "Het was moeilijk om in de finale goed te timen. Er stond wat wind", verklaarde de sprinter van Jayco-AlUla op de teamwebsite.

Ook speelde Groenewegen zijn ploegmaats in de finale wat kwijt, maar dan verzamelden ze weer en gingen ze even wat ruimte maken. "Elmar Reinders deed daar een uitstekende job", sprak Groenewegen met lof over zijn ploegmaat.

Uiteindelijk kwam Groenewegen voor de sprint terug in een goede positie. "Sam Bennett had een kleine voorsprong. Ik ging dan in zijn slipstream en dan dacht ik om aan te gaan. Het was een lange sprint, maar genoeg", analyseerde de Nederlander de sprint.

"De overwinning is echt belangrijk. In de Saudi Tour hadden we al een goede start en het is leuk dat je in elke wedstrijd een zege boekt. Zo is het een goede start van het seizoen", besloot Groenewegen.