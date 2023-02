Sep Vanmarcke kende alweer tegenslag in zijn voorbereiding naar het openingsweekend

Het zit Sep Vanmarcke de laatste jaren niet mee. Telkens werd hij afgeremd door een val of ziekte in aanloop naar een belangrijke koers. Ook dit jaar is dat weer het geval.

Sep Vanmarcke (34) won de Omloop Het Nieuwsblad al in 2012 en er werd toen verwacht dat hij ook nog andere klassiekers zou winnen, maar dat kwam er uiteindelijk nooit van. Vanmarcke reed dit seizoen al de GP La Marseillaise, de Ster van Bessèges en vorige week de Ruta del Sol. In de vijfde en laatste rit moest Vanmarcke echter opgeven en geeft daar nu de reden voor. "Hopelijk kan ik zaterdag weer vooraan rijden. Helaas werd ik ziek in de Ruta del Sol en verloor ik een paar trainingsdagen, maar ik voel me al weer beter. Ik hoop dat het genoeg is en dat ik dit weekend met de besten kan vechten", zegt Vanmarcke in een persbericht. Dylan Teuns moest bij Israel-Premier Tech al verstek geven voor de Omloop Het Nieuwsblad met ziekte. Vanmarcke kampt nog altijd met maagproblemen en zou ook nog wat onzeker zijn.