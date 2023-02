Tim Wellens doet dubbel die zijn kopman Tadej Pogačar aan zich voorbij liet gaan

Tim Wellens staat voor drukke weken. Dit weekend rijdt hij zowel de Omloop Het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne. En ook de week daarna zal Wellens nog heel wat koersen.

Na drie opgaves in zijn eerste vier koersen in Spanje liep het heel wat beter voor Tim Wellens bij zijn nieuwe ploeg UAE Team Emirates. Wellens eindigde in eendagskoersen twee keer in de top tien, in de Ruta del Sol won hij een rit.

Die Ruta del Sol reed hij aan de zijde van Tadej Pogačar, die bijna alles oprolde. "Het was voor mij een nieuwe ervaring om voor zo’n kopman te rijden, maar het was zeker plezant."

Dubbel Strade Bianche en Parijs-Nice

Zaterdag is Wellens de kopman in de Omloop Het Nieuwsblad, en dat zal een week later in de Strade Bianche ook het geval zijn. Daarna vliegt hij meteen door naar Parijs-Nice, een combinatie die Pogačar en nog wat ploegmaats aan zich voorbij lieten gaan.

"Ik hoefde Parijs-Nice niet te rijden, maar ik doe het om Tadej bij te staan. Het zal de eerste dagen even slikken zijn na de Strade, maar ik heb er wel zin in", zegt Wellens nog.