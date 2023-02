Leider William Junior Lecerf verliest leiderstrui in Rwanda, ritzege in voorlaatste rit voor Italiaan

William Junior Lecerf is in de voorlaatste etappe van de Ronde van Rwanda zijn leiderstrui kwijt gespeeld. De ritzege was voor een Italiaan.

In de zevende etappe van de Ronde van Rwanda moesten onderweg drie kleine beklimmingen worden getrotseerd vooraleer er twee keer de Mont Kigali (5,3km aan 6,5%) moest worden beklommen, alsook de Mur de Kigali (0,5km aan 8,7%). Een grote kopgroep begon aan de eerst beklimming van de Mont Kigali, de jongeren van Soudal-Quick Step maakten jacht op hen in het peloton. Manuele Tarozzi van Bardiani reed in het slot weg van zijn medevluchters. De Italiaan van Bardiani begon alleen aan de laatste klim van de Mont Kigali en daarna ook de Mur de Kigali. Tarozzi had goed ingedeeld en won de zevende etappe. Het is voor de Italiaan zijn tweede profzege. Leider William Junior Lecerf kraakte op de laatste beklimming en kwam op iets meer dan twee minuten van Tarozzi binnen. De jonge Belg van Soudal-Quick Step is zijn leiderstrui dan ook kwijt. BREAKING:



TAROZZI Manuele from @Bardiani_CSF Wins Stage 7 of Tour du Rwanda 2023. Solo finish! #TdRwanda23 pic.twitter.com/EXbcnTTjBF — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 25, 2023