Nathan Van Hooydonck weet wat zijn rol is: "Ik weet dat ik daarin tot de wereldtop behoor"

Nathan Van Hooydonck begint ook aan zijn wielerseizoen. Hij start er met veel vertrouwen aan.

De Omloop Het Nieuwsblad is de 1e wedstrijd van het seizoen voor Nathan Van Hooydonck. Hij behoort tot de vaste voorjaarskern van Jumbo-Visma.

Wout Van Aert is een duidelijke kopman en daar kwam Dylan van Baarle bij. "Van Baarle is echt iemand die koersen kan winnen", wist Van Hooydonck aan Wielerflits te vertellen. "En qua dynamiek verandert zijn komst weinig aan de dynamiek van de ploeg. We zijn een hecht team en willen samen een koers winnen."

De rol van Van Hooydonck om een koers te winnen is daarin duidelijk. Hij heeft vooral een ondersteunende rol: "Ik weet hoe ik die moet aanpakken en het is ook een beetje mijn specialiteit geworden. Ook weet ik dat ik in dat soort werk bij de besten ter wereld behoor. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zoiets vanzelf gaat. Afgelopen winter hebben we weer keihard gewerkt."