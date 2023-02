Patrick Lefevere blikt op een schitterende Ronde van Rwanda terug

Patrick Lefevere was de afgelopen dagen in de Ronde van Rwanda. Hij is tevreden over zijn bezoek.

Naar eigen zeggen zag Patrick Lefevere een goede koers. Zo schreef hij in zijn column voor Het Nieuwsblad over de Ronde van Rwanda. Zo zag hij een aantal Afrikaanse renners die hij voor de ploeg nog zeker wil blijven volgen. Al gaf hij geen namen mee, want de concurrentie leest mee.

Ook verschoot Lefevere over het wegennet in Rwanda. Het was allemaal heel proper en er lag nergens afval als de koers er passeerde. Ook was de kwaliteit van het asfalt volgens hem een klasse of 3 beter dan wat de renners in de Omloop Het Nieuwsblad zullen voorgeschoteld krijgen.

Lefevere is ook tevreden over de prestatie van de opleidingsploeg van zijn team. Ethan Vernon won 2 ritten en Junior Lecerf kan het eindklassement winnen. Zondag eindigt de Ronde van Rwanda.