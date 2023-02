Peter Van Petegem en Johan Museeuw kennen het belang van de Omloop Het Nieuwsblad

Peter Van Petegem en Johan Museeuw behoorden tijdens hun carrière tot de vaandeldragers binnen het voorjaar. Zij weten perfect waarvoor de Omloop Het Nieuwsblad staat.

De Omloop Het Nieuwsblad is volgens Peter Van Petegem en Johan Museeuw een koers die heel lastig is om te winnen. Volgens Museeuw is het zelfs moeilijker dan de Ronde van Vlaanderen. Daarvoor kijkt hij naar Tom Boonen. Die won 3 keer de Ronde van Vlaanderen en geen enkele keer de Omloop. Als het makkelijker had geweest om de Omloop te winnen had Boonen volgens Museeuw die koers 3 keer gewonnen.

Van Petegem trad hem bij Het Nieuwsblad daarin bij. Ook kijkt hij daarbij naar de erelijst. Er staan volgens hem geen pannekoeken op.

Museeuw vindt ook dat je bij winst in de Omloop als een 1e stap richting een geslaagd voorjaar zet. Zeker voor renners als Yves Lampaert en Tiesj Benoot, vindt Museeuw.