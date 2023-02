VOORBESCHOUWING KUURNE-BRUSSEL-KUURNE: Wordt het sprinten of kan een vlucht standhouden?

Daags na de Omloop Het Nieuwsblad is er traditioneel Kuurne-Brussel-Kuurne. Vooraf is het vaak de vraag of we in Kuurne zullen sprinten, of een vlucht zal kunnen wegblijven.

Vanuit Kuurne gaat het snel oostwaarts tot in Brakel vanaf dan begint het peloton terug te keren. Via enkele hellingen kunnen enkele favorieten proberen om de sprint te ontlopen. De Kruisberg, Hotond, Côte de Trieu en de Kluisberg zijn de laatste hellingen van de dag. De top van de Kluisberg ligt wel op meer dan 50 km van de streep. Dat is ideaal voor de sprintersploegen om zich te organiseren. In Kuurne is er nog een plaatselijke ronde van zo'n 12 km. FAVORIETEN © photonews Door de aard van het parcours behoren er vooral sprinters tot de favorieten. Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) is voor velen wellicht de topfavoriet en kan op een sterke ploeg rekenen. In de Ronde van San Juan won hij ook al een massasprint. Een van zijn grootste concurrenten wordt Arnaud De Lie die al 3 zeges boekte. Ook zijn er Pascal Ackermann van UAE, Jonathan Milan van Bahrain-Victorious, Alberto Dainese van DSM, Ivan Garcia Cortina van Movistar en Alexander Kristoff van Uno-X. Zij zullen op hun sprint mikken. Daarnaast zijn er nog Jasper Philipsen en Jordi Meeus. Zij zijn allebei snel aan de meet, maar kunnen bij aanvalspogingen mee gaan. Jumbo-Visma zal dan eerder oorlog willen maken in de heuvelzone. Ze rekenen op Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck. Wellicht zullen ze met AG2R Citroën een goede bondgenoot hebben. Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Stan Dewulf hebben baat bij een open koers. Net als Jasper Stuyven van Trek-Segafredo en Peter Sagan van TotalEnergies. Bij verschillende sprintersploegen zijn er ook individuen die in ontsnappingen kunnen meeschuiven. Zo zijn er Yves Lampaert en Kasper Asgreen van Soudal Quick-Step, Tim Wellens en Matteo Trentin van UAE en Brent Van Moer en Florian Vermeersch van Lotto Dstny. ONZE STERREN **** Fabio Jakobsen

*** Arnaud De Lie, Jasper Philipsen

** Pascal Ackermann, Jonathan Milan, Dylan van Baarle, Jordi Meeus, Christophe Laporte

* Alexander Kristoff, Alberto Dainese, Ivan Garcia Cortina, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Tim Wellens, Yves Lampaert, Tiesj Benoot