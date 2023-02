Jasper Philipsen betreurt incident op Muur van Geraardsbergen ten zeerste maar onthoudt ook het positieve

Jasper Philipsen was één van diegenen die kansen werden toegedicht. Op de Muur van Geraarsbergen liep het voor hem verkeerd in de Omloop.

Daar was sprake van een incident. Jasper Philipsen gaf achteraf meer uitleg. "Iemand reed me de kant in op de Muur van Geraardsbergen, juist op het steilste stuk. Ik denk dat het rond de twintigste positie was. Ik viel eerst en dan moest ik van de fiets. Het was superglad. Een heel aantal jongens moesten daar ook te voet gaan. Ik heb daar meteen een minuut ofzo verloren. Dan moet je daar te voet gaan en is het gedaan."

NOOIT OP DE LIMIET

Zonde voor de Belg van Alpecin-Deceuninck, want een behoorlijk resultaat had er zeker ingezeten. "Ik had nooit het gevoel dat ik volledig op de limiet zat. Normaal gezien had ik wel bij die groep moeten zitten die nog sprint voor een mooie plaats."

Dat is dan weer een hoopvol teken voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Jasper Philipsen zou in deze wedstrijd wel eens een kans op een overwinning kunnen krijgen. "Op zich waren de benen goed. Dat geeft wel een positief gevoel."